"Ainda bem que ele morreu. Homem nenhum bate na minha cara. Você sabe como é que é, né?". A frase, segundo o registro policial ao qual o JTo teve acesso, teria sido dita pelo policial civil aposentado Dagolberto Cipriano de Sousa, de 61 anos, ao saber da morte de Antônio Celestino de Medeiros Neto, também de 61 anos, a quem ele é suspeito de assassinar com quatro facadas após uma briga em uma distribuidora de Palmas, no último sábado (15).\nA declaração teria sido feita por Dagolberto em um contato com uma testemunha, momentos depois do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou na madrugada de sábado, em um estabelecimento na Arse 112 (antiga 1.206 Sul).\nSuspeito de matar idoso no TO tem salário de R$ 21,9 mil como policial civil aposentado, segundo Portal da Transparência