O jovem Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante uma discussão na Praia do Porto Franco, em Couto Magalhães, na região centro-norte do Tocantins. Ele era filho do vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), conhecido como Preto das Máquinas.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito do disparo é um policial civil que estava de folga.\nO caso aconteceu na tarde de domingo (19), no distrito de Porto Franco do Araguaia. Conforme a PM, houve um desentendimento entre frequentadores de um estabelecimento comercial localizado na praia por volta das 17h.\nApós o desentendimento, houve uma luta corporal e o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Luciano. Ele foi socorrido e levado para a unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.