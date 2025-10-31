Uma idosa de 90 anos foi feita refém por um homem armado após tiroteio em via pública, em Miracema do Tocantins. A vítima foi resgatada por um policial militar que estava de folga e passava pelo local.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Policial de folga atira em suspeito para libertar idosa feita refém em Miracema do TO\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o Daqui não conseguiu contato com a defesa dele.\nSegundo a Polícia Militar, o policial passava pelo local quando ouviu disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (30). Ele viu um homem atirando no meio da rua, tentou conter o agressor com uma ordem de parada, mas foi ignorado.\nDono de empresa de turismo morre em Palmas\nMulher morre em acidente violento na BR-153\nCiclista idoso morre ao ser atropelado por moto em Araguaína\nO suspeito continuou a atirar e, após troca de tiros, fugiu para dentro de uma casa, onde fez a idosa refém. Diante da situação de risco, o policial atirou novamente e conseguiu atingir o homem, que então libertou a vítima e se escondeu em um dos cômodos da casa.