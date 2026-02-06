-VÍDEO: PM chama atenção (1.3371387)\nUm policial militar de Goiás viralizou nas redes sociais após conceder uma entrevista sobre um crime em Anápolis, no centro goiano. O que era para ser apenas um esclarecimento policial acabou chamando atenção por outro motivo: a beleza do entrevistado, que arrancou suspiros e comentários bem-humorados da internet.\nO vídeo da entrevista, exibido nesta quinta-feira (5) pela TV Anhanguera, repercutiu rapidamente nas redes sociais, especialmente entre o público feminino. O policial é o tenente Alexandre Andrade, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que falava sobre a operação de busca e apreensão da autora do assassinato de um borracheiro no município.\nDurante a entrevista, o tenente explicou como a polícia conseguiu localizar a suspeita. “A gente conseguiu identificar os autores, a gente conseguiu identificar o local e fomos até o local da residência dela e conseguimos apreendê-la”, afirmou.