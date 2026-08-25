O policial militar Cláudio Roberto Nunes Gomes será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Araguaçu, no sul do estado, acusado de dois homicídios ocorridos em 2018, em Sandolândia. As vítimas são Luiz Carlos Matias de Souza e Vanderley Alves Fernandes.\nA decisão foi tomada por unanimidade pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), após recurso apresentado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). Em primeira instância, a Justiça havia decidido que o policial não deveria ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.\nO MPTO recorreu da decisão em 8 de maio de 2026 e pediu que o policial fosse pronunciado, ou seja, que o caso fosse encaminhado para julgamento pelos jurados. O recurso foi acolhido pelo TJTO.\nCom a decisão do TJTO, o policial responderá perante o Tribunal do Júri pela acusação de dois homicídios simples, em concurso material, quando há mais de um crime praticado pelo mesmo acusado.