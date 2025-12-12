Robson Dante Gonzaga Santana foi condenado a mais de 18 anos de prisão pelo assassinato de Sione Pereira de Oliveira e Weliton Pereira Barbosa (TV Anhanguera/Reprodução)\nO policial penal Robson Dante Gonzaga Santana foi condenado a mais de 18 anos de prisão pelo assassinato de Sione Pereira de Oliveira e Weliton Pereira Barbosa e tentativa de homicídio contra um homem. O crime aconteceu em uma distribuidora de Palmas. Simone era mãe da menina Laura Oliveira, que está desaparecida desde janeiro de 2016.\nA Defensoria Pública, que faz a defesa do policial, informou que não comenta decisões da Justiça e que todas as pessoas têm direito à defesa, como prevê a Constituição Federal (veja nota completa abaixo).\nMotorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira durante corrida\nOperação prende nove membros de torcida organizada suspeitos de organizar emboscada contra rivais