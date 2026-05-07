Um policial penal do Distrito Federal, identificado como Adelmo de Andrade Nascimento, de 45 anos, morreu após se afogar durante uma pescaria no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na última terça-feira (5).\nAo DAQUI, os bombeiros informaram que, segundo testemunhas, Adelmo estava em uma embarcação quando tirou o colete salva-vidas, saltou no rio, nadou um pouco e afundou. Segundo os militares, o local tinha uma profundidade de aproximadamente 6 metros com poucas galhadas e pedras no fundo do rio.\nEquipes da Guarnição de Busca e Salvamento dos Bombeiros foram acionadas e localizaram o corpo do policial na tarde de quarta-feira (6), por volta das 16h, a aproximadamente 2 km de distância do local do desaparecimento. O corpo de Adelmo foi retirado da água e entregue ao Instituto Médico Legal (IML).