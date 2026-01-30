-Ponte queimada entre Divinópolis e Monte Santo (1.3368239)\nUma ponte que liga Divinópolis a Monte Santo amanheceu com a estrutura ainda mais comprometida após um incêndio registrado na madrugada de quarta-feira (28). Vigas de madeira carbonizadas e partes destruídas ampliaram o risco na travessia usada diariamente por moradores da região.\nImagens encaminhadas pela prefeitura de Monte Santo mostram servidores do município tentando conter as chamas para reduzir os danos (veja vídeo acima). Mesmo com a ação emergencial, o fogo consumiu grande parte da ponte e agravou a situação da passagem ma zona rural entre os dois municípios.\nEm entrevista por telefone, a prefeita de Monte Santo, Nezita Martins Neta (União), classificou o incêndio como criminoso. Segundo ela, há indícios de que o ato tenha partido de moradores insatisfeitos com a falta de manutenção da estrutura. A prefeita relatou que buscava madeira com fazendeiros da região para realizar reparos emergenciais, diante da falta de recursos no município, mas não encontrou apoio.