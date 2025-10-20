Construída em 1897, a antiga ponte de madeira de Corumbá de Goiás – a ponte General João José de Campos Curado – é hoje a principal rota de passagem para quem vive no setor Alto do Corumbá ao centro do município, e representa um marco histórico local. Mas há pouco foi envolta em uma polêmica sobre uma possível demolição.\nNo início do mês, defensores do patrimônio histórico foram surpreendidos com um projeto já finalizado da prefeitura para substituição da ponte velha por uma nova, com pilares de concreto. Por um lado, a Associação de Cultura e Defesa do Patrimônio Histórico de Corumbá de Goiás cobra a restauração da estrutura, e não de reconstrução. Por outro, a prefeitura defende inviabilidade de projeto e risco à segurança dos transeuntes.\nSituada na Avenida Professor Aurélio Curado, que liga o Centro Histórico de Corumbá ao bairro Alto Corumbá, além de propriedades rurais mais adiante, a ponte construída com madeira do tipo aroeira tem hoje 55 metros de comprimento, metade do que tinha quando foi construída, e 12 de altura sob o leito do Rio Corumbá.