Os novos abrigos de ônibus do tipo A1, que são compostos por estruturas metálicas e de vidro equipadas com sistema de iluminação automática, bancos, teto solar, lixeiras e câmeras de segurança, começaram a ser instalados pelo consórcio das empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo metropolitano (RedeMob).\nAs novas paradas contam com sinalização informativa munida de tecnologia QR Code, permitindo aos passageiros consultar os itinerários e a previsão de chegada dos veículos em tempo real por meio de telefones celulares. A reportagem verificou os modelos ao longo da Avenida Escultor Veiga Vale, em Aparecida de Goiânia, entre os terminais Cruzeiro e Veiga Jardim.\nO jornal realizou contato com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e a RedeMob para mais informações a respeito dos novos abrigos, seu quantitativo e como está o progresso do programa de instalação das estruturas em toda a região metropolitana de Goiânia. A princípio, o planejamento era de que todos os cerca de 7,2 mil pontos tivessem novos abrigos até 2028, sendo que, até o final deste ano, seria feita a troca de todas as estruturas de concreto pelas metálicas. Porém, nem CMTC e nem Redemob responderam aos questionamentos.