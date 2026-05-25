A manhã deste domingo (24) foi marcada por uma manifestação contra o corte de árvores, em Goiânia. Dezenas de moradores e frequentadores do Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, se uniram e saíram às ruas. A mobilização é uma resposta ao parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) que determinou a extirpação de 48 exemplares ao longo do parque em meio ao projeto de revitalização, sob justificativa de comprometimento estrutural, ou mesmo para a instalação de pet places. O serviço, que começou a ser feito na semana passada, chegou a ser suspenso na sexta-feira (22) após pressão da população.\nO início da retirada das árvores na quarta-feira (20) causou reação imediata da população. Um grupo formado nas redes sociais já alcançava 70 membros no primeiro dia em que foi criado. Diante do cenário, na sexta (22), foi feita uma reunião de um grupo de trabalho ligado à discussão da arborização, com especialistas e entidades ligadas à questão ambiental, além de técnicos e da presidente da Amma. Na ocasião, foi determinada a suspensão do corte até que um novo parecer seja encaminhado à pasta.