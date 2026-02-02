Um veículo da marca Porsche, modelo 911 Carrera, ficou com a frente destruída após bater em um poste neste domingo (1°), em Araguaína, norte do estado. A colisão deixou dois ocupantes feridos. O veículo de luxo pode custar mais de R$ 700 mil.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada para atender um acidente que aconteceu na Avenida dos Administradores, no setor Jardim Paulista em Araguaína. No local, a equipe identificou que no carro de luxo havia um homem de 36 anos e, como passageira, uma mulher, de 37.\nO modelo de Porsche é de 2020 e, segundo apurado pelo g1, o valor da versão 911 Carrera pode variar entre R$ 700 mil e R$ 800 mil, conforme a Tabela Fipe.\nO homem, segundo a polícia, teria perdido o controle da direção e acabou batendo com o poste na margem da via. Na batida, o condutor sofreu um ferimento na perna direita, e a passageira, estava ferida na na região da testa.