Celebrado oficialmente em 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, será comemorado em Goiânia hoje, com apresentações culturais, gastronomia, literatura e homenagens à cultura lusitana. A programação, que será realizada no espaço Bella Eventos, reunirá representantes da comunidade portuguesa, empresários, artistas e autoridades em uma celebração dos laços históricos que unem os dois países.\nAtualmente, cerca de 4 mil portugueses estão registrados junto ao Consulado de Portugal em Goiás. Em sentido inverso, estima-se que aproximadamente 50 mil goianos vivam hoje em território português.\n“Tenho sangue português, alma portuguesa, mas o meu coração já é goiano”, brinca Eurico Benjamin dos Santos Moreira, que há 30 anos deixou Foz do Douro, na região do Porto, em Portugal, para morar em Goiás. Foi entre festas juninas e procissões religiosas, que o português, de 71 anos, percebeu que a distância de mais de 7 mil quilômetros não era suficiente para apagar as semelhanças entre as duas terras. A motivação para vir a Goiás veio pelo romance com aquela que viria a se tornar sua mulher.