Um posto de combustíveis em São Miguel do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, foi interditado pela polícia nesta quarta-feira (5) por suspeita de envolvimento com o crime organizado. A medida foi realizada durante a operação Carbono Oculto 86, realizada pela Polícia Civil do Piauí.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), as investigações apuram a utilização postos de combustíveis em um esquema nacional de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Operação Carbono Oculto 86 cumpriu mandados de busca e apreensão e a interdição de 49 postos de combustíveis em cidades do Piauí, Maranhão e em São Miguel do Tocantins. A ação faz parte das medidas cautelares determinadas pela Justiça.