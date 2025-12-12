A alta no preço do etanol assustou o motorista goianiense no início desta semana. O litro do combustível subiu mais de R$ 0,40 em muitos postos da cidade e, nesta quarta-feira (10), já era encontrado por até R$ 5,27. Os revendedores garantem que vêm recebendo sucessivos reajustes há várias semanas, que ainda não haviam sido repassados ao consumidor.\nAs indústrias de etanol informam que o motivo do aumento é o início do período de entressafra da cana de açúcar, mas afirmam que o reajuste nas bombas foi maior que nas usinas.\nNesta quarta-feira, a fiscalização do Procon Goiás autuou nove postos por abusividade no preço do etanol, sete em Goiânia e dois em Aparecida, com base em notas fiscais de compra do combustível nos últimos 30 dias. Em quase todos os estabelecimentos, de acordo com as notas, foi constatada uma variação de mais de 30% na margem de lucro bruto no litro do etanol comum.