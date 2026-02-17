Parte do telhado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça Central de Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, foi destruído após o pouso do helicóptero da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). O local é um bem tombado como patrimônio histórico nacional. Além disso, poeira e pequenos pedaços de pedras teriam adentrado o espaço onde está localizado o laboratório de restauração das imagens sacras. A partir de quarta-feira (18), técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) farão vistorias no local. O delegado da cidade, Tibério Cardoso, porém, afirma não ter percebido qualquer destelhamento.\nA aeronave da PCGO pousou no largo da matriz no domingo (15), por volta das 11 horas. A ação fazia parte da chegada de policiais que atuariam na segurança durante o feriado de Carnaval. Não havia, no momento, qualquer medida de emergência, e a foi recomendado pela prefeitura de Pirenópolis que utilizassem o campo de futebol do Carmo ou o Cavalhódromo, mas não foi cumprido. O sacristão da igreja, que estava presente no momento, informou à chefe do Escritório do Iphan em Pirenópolis, Margareth Souza, sobre o ocorrido. Não havia missas ou outras celebrações no horário do ocorrido.