A Prefeitura de Goiânia pretende cortar no meio a Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, para melhorar o fluxo de veículos na Avenida Castelo Branco e, para isso, de forma inédita, pretende fazer o transplante de duas árvores que estão no meio da futura pista. Em vez de apenas extirpá-las, a administração municipal vai mudá-las de lugar dentro do que vai restar da praça. Nas últimas semanas, o prefeito Sandro Mabel (UB) tem sofrido muita pressão popular por causa de uma série de cortes de árvores que vêm ocorrendo em espaços públicos da capital.\nA praça passou por um processo de revitalização no segundo semestre de 2024, quando ganhou um pórtico para marcar o início da chamada Agrovia Castelo Branco, que vai até o encontro da via com a GO-060. Entretanto, desde o começo da gestão atual, a Prefeitura tem implantado uma série de medidas para melhorar o fluxo da avenida, como a instalação de uma onda verde, sincronizando os semáforos, a ampliação da terceira faixa e abertura de novas saídas. No domingo, o prefeito antecipou o anúncio de mudanças no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste.