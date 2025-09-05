A revitalização do Largo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, na Praça Central de Pirenópolis, começou nesta quinta-feira (4). Os serviços são de responsabilidade da prefeitura e fazem parte de uma primeira etapa na restauração total do largo, cuja última modificação ocorreu em 2013.\nAo menos desde 2022 são esperadas obras no local, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) doou à cidade um projeto para a reforma do largo. Na época, não havia previsão de início das obras, que tinham custo estimado em R$ 5 milhões.\nNão há ainda uma previsão de custos. Segundo a prefeitura de Pirenópolis, foi iniciada a primeira etapa das obras.\nNesta fase inicial, os trabalhos compreendem o cercamento do local e a remoção das pedras das calçadas da Praça Emanoel Jayme Lopes. Nos próximos dias, serão realizadas a demolição das antigas estruturas, bem como a limpeza e o nivelamento do solo, visando ao replantio de grama”, explica.