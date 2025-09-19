O prazo para realizar ou atualizar dados do cadastro habitacional em Palmas foi prorrogado até o dia 25 de setembro. O cadastro é necessário para participar da seleção de apartamentos populares que serão entregues pela prefeitura da capital.\nA seleção é para unidades do Residencial Parque dos Ipês (Ipê I, Ipê II e Ipê III), que está sendo construído no Setor Vale do Sol. São 496 unidades com orçamento de R$ 83,2 milhões, oriundos de investimentos Minha Casa, Minha Vida.\nA realização ou atualização do cadastro na Secretaria Municipal de Habitação pode ser feita nas unidades do Resolve Palmas da Avenida JK e da região sul. O atendimento ocorre das 8h às 18h. Os documentos exigidos incluem originais do titular, cônjuge e dependentes.\nJustiça suspende desocupação no Residencial Real Conquista\nProjetos populares são foco de lançamentos imobiliários em Goiânia