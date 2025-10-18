O prazo final para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e do licenciamento anual para veículos com placas de final 3 a 0 foi prorrogado para 31 de outubro. Segundo a Secretaria da Economia, a medida visa solucionar problemas de acesso que impediam alguns proprietários de gerar a guia de pagamento.\nO governador Ronaldo Caiado (UB) informou que equipes técnicas trabalham para corrigir eventuais falhas no sistema. “Tomei essa medida após ser informado de que alguns contribuintes não estavam conseguindo efetuar a quitação dos boletos”, destacou o governador nas redes sociais.\nOs proprietários de veículos podem emitir o boleto ou realizar o pagamento via Pix pelo site Portal Expresso, na aba "consultar veículo" ou no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Também pode ser feita a solicitação do boleto no aplicativo Detran GO ON ou em uma unidade do Vapt Vupt.