Cerca de R$ 500 mil foram repassados pela Prefeitura de Goiânia para a realização do pré-Carnaval da capital em 2026, por meio de um termo de fomento firmado entre a Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur) e o Sindicato de Turismo e Hospitalidade no Estado de Goiás (Sindtur-GO). A administração pública municipal optou pela inexigibilidade de chamamento público. Outras festas da capital, como a Liga de Blocos de Rua, não receberão recursos municipais.\nNa justificativa de inexigibilidade publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a agência aponta o evento como “estratégico para o fomento do turismo local e da economia criativa”. Segundo o documento, o interesse público resta evidenciado pelo impacto previsto de 100 mil participantes, além da “geração de emprego temporário e da promoção da imagem de Goiânia como destino turístico”.