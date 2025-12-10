Tabela de preços dos combustíveis em Goiânia (Reprodução/ TV Anhanguera)\nMotoristas se surpreenderam com o aumento do valor do etanol, que chegou a R$5,27 em alguns postos de combustível de Goiânia nesta terça-feira (9). No interior os valores oscilam mas também tiveram aumentos.\nAo JORNAL, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou que está acompanhando as reclamações relacionadas ao recente aumento no preço do etanol, principalmente, em Goiânia e ressalta que os postos têm liberdade para definir seus preços. (Leia a nota completa ao final do texto).\nEm entrevista à TV Anhanguera, Luiz Cândido, que é motorista de aplicativo, disse que foi pego de surpresa. “Eu estou colocando agora, justamente agora. É um dinheiro que vai fazer falta no final do mês porque tô pagando a mais”, disse.