Devem começar na próxima semana as obras de revitalização do Residencial Altino Alves Teixeira, localizado na Avenida Goiás com a Rua 2, no Centro de Goiânia. O edifício, que estava sem uso há mais de dez anos, será transformado em moradia para 52 famílias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – Entidades.\nO imóvel pertencia à União e foi cedido ao Movimento pela Reforma Urbana do Estado de Goiás (MRU-GO), que venceu uma seleção nacional para a execução do projeto. O investimento total para a requalificação do prédio é de R$ 10,9 milhões, com financiamento da Caixa Econômica Federal. Cada unidade habitacional recebeu o aporte de R$ 210 mil.\nPalmas inicia atendimento a pré-selecionados do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda-feira (8)\nHipódromo entre no acordo sobre dívidas do Jóquei Clube