A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) começou a estruturar, ainda internamente, um projeto de revitalização dos prédios com características art déco do Centro de Goiânia. A ideia inicial se concentra na Avenida Goiás, onde muitos edifícios art déco foram descaracterizados ao longo das décadas. “Estamos começando os estudos para uma verdadeira revitalização do centro, e não só prédio por prédio. Estamos iniciando o estudo de ocupação, incentivo para proprietários, revitalização de fachadas. Algo maior”, adianta a secretária da Secult, Yara Nunes.\nO plano não é intervir em imóveis privados, e sim pensar em soluções que permitam que os proprietários não sofram prejuízos, como incentivos fiscais. “Esses prédios pertencem a pessoas, muitas vezes com atividade econômica instalada. Não podemos impor. Por isso estamos estudando incentivos e formas de equilibrar tudo”, afirma.