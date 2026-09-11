O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga o prefeito de Angico, Cleofan Barbosa Lima (União), por suspeita de nepotismo após a nomeação da esposa e de seis sobrinhos para cargos na Prefeitura. O procedimento preparatório aberto pelo órgão também aponta que o município não realizou processo seletivo para duas contratações temporárias de parentes do gestor.\nA investigação tramita após denúncia sobre as nomeações. Em recomendação, o MPTO deu prazo de 15 dias para o prefeito exonerar ocupantes de cargos em comissão e rescindir vínculos temporários que configurem nepotismo. O órgão também cobra informações sobre as providências adotadas e a comprovação da abertura de concurso público ou processo seletivo impessoal para as funções.\nAngico tem cerca de 2,8 mil habitantes e fica na região do Bico do Papagaio, no extremo norte do estado. O Jornal do Tocantins solicitou nota para a prefeitura, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O JTo não conseguiu contato com os demais citados e o espaço continua aberto paa manifestação.