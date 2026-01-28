O prefeito de Cachoeirinha, Sandrimar Alves (UB), se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público do Tocantins por suspeita de nepotismo após nomear a sobrinha, Tauana Ferreira da Silva Moraes, para o cargo de secretária municipal de Igualdade Social, Equidade e Direitos da Mulher do município. Segundo a denúncia do MP, a jovem de 23 anos não concluiu o ensino médio e, por isso, não teria o grau de escolaridade compatível com a função.\nO g1 solicitou um posicionamento à Prefeitura de Cachoeirinha e ao prefeito, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.\nTrês influenciadores são condenados por rifas ilegais que movimentaram R$ 4,5 milhões\n'Finge de boa moça': veja mensagens enviadas por mulher que criou perfil falso para difamar ex-colega de trabalho\nInvestigação aponta que esquema de desvio de recursos da merenda escolar de Alvorada envolvia empresas de fachada