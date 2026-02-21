As crianças foram assassinadas pelo pai na madrugada do dia 12, em Itumbiara (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Dione Araújo)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, se manifestou pela primeira vez neste sábado (21) após a morte dos netos, vítimas de um crime ocorrido no dia 12 de fevereiro deste ano no município. Em publicação nas redes sociais, Dione agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família e falou sobre o momento de luto.\nQuero agradecer, de coração, por cada mensagem, cada abraço, cada palavra de apoio, carinho e solidariedade que nossa família recebeu neste momento de dor tão imensa, de recolhimento e reflexão”, escreveu.\nMissa de 7º dia homenageia netos do prefeito mortos pelo pai em Itumbiara\nNão há suspeita de participação de outras pessoas na morte de secretário da Prefeitura de Itumbiara e filho, diz PC