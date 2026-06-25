O Prefeito de São Simão, Wallisson Freitas, foi preso nesta quarta-feira (24) em uma operação da Polícia Civil que investiga os crimes de desvio de dinheiro público, fraudes em licitações e na execução de contratos administrativos relacionados à contratação de serviços médicos em unidades móveis de saúde no município em 2023. A informação foi divulgada em primeira mão pela TV Anhanguera. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (DERCAP), uma empresa foi contratada com possível direcionamento nas licitações, com sobrepreço nos valores e fraude na inclusão em duplicidade de consultas e exames. A investigação apontou que foram pagos valores de quase R$ 1,3 milhão.\nO DAQUI entrou em cntato com a defesa do prefeito para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Ao g1, a defesa disse que confia na Justiça e que a apuração técnica, imparcial e baseada em provas permitirá o completo esclarecimento dos fatos, resguardando-se a presunção de inocência, garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).