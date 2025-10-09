O prefeito de Goiatins, Manoel Natalino (Republicanos), e a primeira-dama, Ana Reis Lopes, viajavam em um veículo que seguia atrás do carro onde estavam Anna Clara Soares, de 19 anos, e a irmã. O casal chegou ao local instantes após o capotamento.\nAna Clara era estudante de medicina e morreu no momento do acidente, enquanto sua irmã teve ferimentos leves e foi socorrida. O veículo em que elas estavam saiu da pista e ficou destruído. O acidente foi na TO-425, na tarde de quarta-feira (8), próximo a Barra do Ouro.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Filha do prefeito de Goiatins morta após carro capotar será sepultada na cidade\nO prefeito e a primeira-dama estavam voltando de Araguaína e as filhas voltavam de Redenção (PA), onde moravam e estudavam. De acordo com Keila Costa, tia de Anna Clara, pais e filhas estavam em contato durante toda a viagem.