Manoel Natalino e Zé Américo em cerimônia de diplomação (Reprodução/Instagram de Manoel Natalino)\nO Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) decidiu, por unanimidade, cassar os mandatos do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino Pereira Soares (Republicanos), e do vice, José Américo Aquino Sousa Filho (PDT), em julgamento realizado na manhã desta quarta-feira (29). A Corte também determinou a realização de novas eleições no município (veja vídeo do julgamento no final da matéria).\nA Corte entendeu haver prática de abuso de poder político e compra de votos. A decisão declara a inelegibilidade de Manoel Natalino e mantém as multas já aplicadas na sentença de primeiro grau.\nA defesa do prefeito Manoel Natalino e do vice José Américo, representada pelo advogado Marcio Gonçalves Moreira, informou que pretende recorrer da decisão e manifestou discordância do entendimento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o advogado, a sentença de primeira instância reconhecia a ausência de abuso e apontava que as condutas analisadas não apresentavam gravidade suficiente para influenciar o resultado da eleição. A defesa sustenta ainda que ambos permanecem nos cargos até o julgamento dos embargos.