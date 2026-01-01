Sandro Mabel (UB): pedido de reunião com prefeitos não foi atendido (Fábio Lima / O Popular)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou, na noite de terça-feira (30), a lei complementar (número 122/2025) que altera o sistema do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. Após isso, o prefeito Sandro Mabel (UB) reafirmou nesta quarta-feira (31) a decisão de acionar a Justiça contra a norma. Caiado sancionou a lei sem qualquer alteração no texto, aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no dia 22 de dezembro.\nMabel já havia manifestado a expectativa de que o governador vetasse o trecho que estadualiza a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), antes pertencente à estrutura da capital. O comando deixa de ser alternado entre Prefeitura de Goiânia e governo e passa a ser apenas da administração estadual.