A inauguração da decoração de Natal na Praça Tamandaré, no setor Oeste, que inclui o tradicional túnel, foi adiada pela Prefeitura de Goiânia. Previsto para a noite desta terça-feira (3), o evento foi adiado para a próxima sexta (5) após a forte chuva que caiu na capital na madrugada.
"Devido às chuvas da madrugada desta terça-feira (2), a decoração já instalada na Praça Tamandaré sofreu danos, sendo necessário o adiamento da inauguração para a próxima sexta-feira (5), às 19 horas", diz comunicado. Entretanto, o Paço Municipal não detalhou os danos causados.
A reportagem visitou a praça, e funcionários que trabalham na instalação da decoração informaram que não houve danos à decoração por parte da chuva e que ela teria, na verdade, atrapalhado a completar a montagem, tendo assim ficado incompleta.