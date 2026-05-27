O projeto de lei aprovado pelos vereadores no último dia 6, que determina a prioridade de assentos junto às janelas para mulheres no sistema de transporte coletivo de Goiânia, ainda passa por análise pela Prefeitura. O documento ainda não possui parecer final sobre eventual sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel, de acordo com a Secretaria Municipal de Governo (Segov).\nA proposta, de autoria do vereador Denício Trindade (UB), transitou pelas comissões temáticas da casa legislativa, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, e recebeu aprovação definitiva em plenário no dia 6 de maio.\nO que a lei diz\nA lei estabelece que a prioridade vigore durante todo o horário de operação dos veículos e obriga os demais usuários a cederem o lugar de janela para as passageiras sempre que solicitado, a não ser aqueles que possuem prioridade legal, como idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.