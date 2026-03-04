Um projeto de lei da Prefeitura de Goiânia prevê criar o Programa Meu Uniforme, para destinar auxílio financeiro aos alunos da rede municipal de ensino para aquisição de uniformes escolares. O texto já foi enviado à Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Educação (SME).\nCom valores de R$ 240,45 para estudantes do ensino infantil e fundamental, e de R$ 133,45 para matriculados na educação de jovens e adultos (EJA), caso aprovado, a expectativa é de que a destinação do recurso se inicie em 2027, com uma estimativa de R$ 30,6 milhões para atender mais de 113 mil alunos.\nO anúncio da criação de uma bolsa uniforme foi feito pela secretária Giselle Faria em fevereiro do ano passado, durante entrevista ao Jornal O Popular. Em setembro passado, o DAQUI mostrou que o projeto havia sido aprovado sem ressalvas pelo Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura, com o intuito de começar ainda neste ano. Já em janeiro, a reportagem mostrou que a proposta havia sido adiada, tendo o município adquirido uniformes por meio de adesão a uma licitação feita pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no total de R$ 15,7 milhões para entrega de 124,4 mil kits.