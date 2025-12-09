Cerca de 10 Jardim Botânico Amália Teixeira Franco, o maior parque de Goiânia com 100 hectares (ha), pode entrar para a área urbana da capital. São quase 1 mil hectares (ha) a mais na macrozona construída. Desde que o Plano Diretor passou a vigorar, em setembro de 2023, um total de 25 processos com pedidos de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), que é o instrumento que realiza a transformação de área rural em urbana, foram protocolados na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan).\nDestes, 22 foram aprovados e somam uma área de 993,85 ha. Para se ter uma ideia, o Jardim América, o maior bairro da capital, possui uma área de 638 ha.\nProjeto que cria estacionamento no lugar de calçada será investigado\nMinistério Público pede anulação de aluguel de carros por Mabel