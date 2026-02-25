Parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) condenou 12 árvores situadas nos arredores do Parque Agropecuário Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila, em Goiânia. Elas devem ser substituídas após serem identificadas com a estrutura comprometida.\nO documento também cita a assinatura de um termo de compromisso ambiental (TCA) com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) para plantio de 100 mudas na região como compensação ambiental.\nDatado da última sexta-feira (20), o parecer técnico assinado pela analista em obras e urbanismo da Amma, Camila Chaves Pina de Barros, e pelo gerente de Arborização Urbana da pasta, Jeferson Pires Mendonça, foi feito após uma vistoria no local no ultimo dia 9. No passeio público nos arredores do Parque Agropecuário, situado em um lote entre as ruas 257 e 250, Quinta Avenida, e as avenidas Engenheiro Fuad Rassi e 1, foi encontrado ao todo 86 exemplares arbóreos, sendo que cerca de 40 eram de mudas ainda em desenvolvimento.