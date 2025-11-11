A Prefeitura de Petrolina de Goiás, na região central do estado, instalou um cartaz chamado “faltômetro” no Centro Médico de Especialidades do município. A iniciativa expõe o número de pacientes que faltaram a consultas e exames. Segundo o cartaz, ao todo, 144 pessoas faltaram em consultas importantes.\nO cartaz detalha quantas faltas cada especialidade teve, destacando a área de psicologia, com 86 atendimentos perdidos. Em seguida, aparecem psiquiatria (17), endocrinologia (12) e ultrassonografia (8). Consultas com pediatra, ginecologista e geriatra registraram seis faltas cada, enquanto nutrição teve três.\nEm uma publicação das redes sociais da prefeitura, o órgão fez um apelo sobre a situação: “Muito se fala na espera por consultas com médicos especialistas, mas chegou o momento de conscientização. Você que tem consulta marcada, mas não poderá comparecer, avise com maior antecedência possível, faça com que sua oportunidade seja dada a alguém que tanto espera”.