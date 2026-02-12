Casas da área conhecida como Favela do Vietnã, no Norte Ferroviário, começaram a serem derrubadas ontem pela Prefeitura de Goiânia. A medida havia sido anunciada na semana passada, sob a justificativa de que imóveis abandonados e em ruínas estavam sendo utilizados como ponto de encontro de usuários de drogas, além de estarem em área de preservação permanente (APP) do Córrego Capim Puba.\nO Daqui mostrou há alguns dias que, após uma operação integrada entre forças de segurança pública e a Prefeitura feita entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) afirmou que a demolição começaria nesta semana, atingindo edificações abandonadas. Na ocasião, o titular da pasta, Fernando Peternella, garantiu que nenhuma unidade habitada seria afetada, mas moradores temiam desalojamento.