Duas empresas foram contratadas para fornecer kits de cestas básicas e itens de higiene e limpeza para as famílias afetadas pelo temporal que ocorreu em janeiro de 2026, na região sul de Palmas. O contrato sem licitação foi publicado nesta segunda-feira (15), cinco meses após o temporal. O valor da contratação é de R$ 694.208,58.\nNa época do vendaval, o município declarou situação de emergência nas áreas impactadas com vigência de 180 dias. O g1 solicitou um posicionamento à Prefeitura de Palmas, mas não houve resposta até a última atualização da reportagem.\nO ato de contratação direta foi assinado pelo secretário-chefe da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito, Carlos Antônio da Costa Júnior, no dia 12 de junho de 2026 e publicado no Diário Oficial de Palmas desta segunda-feira (15).\nAs empresas responsáveis pelo fornecimento dos kits são a AL Distribuidora LTDA e a BKS Distribuidora e Serviços LTDA. No ato de contratação, não há informações sobre quantos kits serão entregues nem quando os produtos serão disponibilizados às famílias.