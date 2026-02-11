A Prefeitura de Goiânia prevê interromper até o dia 2 de maio o envio de chorume - líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos - para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. Há um mês, o Paço iniciou o tratamento controlado do chorume produzido no aterro sanitário municipal por meio de uso de uma biomassa de microrganismos.\nO prazo foi dado pela Justiça neste ano após um impasse entre a administração municipal e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad).\nA Solos Solution, de Uberlândia (MG), foi contratada de forma emergencial pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) por R$ 2,14 milhões em um ano para aplicar ao chorume produzido no aterro sanitário um tratamento patenteado por ela baseado na criação de micro-organismos e implantação nos depósitos para o consumo da matéria orgânica. A pressa em uma resposta para a destinação do líquido tóxico veio após a Semad proibir a Saneago de continuar recebendo o efluente na ETE do Goiânia 2 a partir de 4 de dezembro de 2025. Em 2 de janeiro, a prefeitura conseguiu na Justiça 120 dias para continuar enviando o chorume para ETE até achar uma solução.