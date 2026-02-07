A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia vai convocar mais 575 profissionais de educação aprovados no cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em 2024 para suprir o déficit de servidores temporários nas unidades de ensino da rede municipal. A vigência do cadastro de reserva vence no próximo dia 20, e não há previsão para lançamento do edital do novo PSS previsto para 2026. Um relatório feito pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SME revelado pelo DAQUI na segunda-feira (2) mostrou que, se a secretaria não conseguir contratar novos servidores temporários, haverá risco de “prejuízos irreparáveis” para a rede já em março.\nUnidades de ensino da rede municipal já relatam problemas para fechar a escala de aulas e pelo menos uma já pediu para não atender mais à tarde, por falta de professores. O jornal teve acesso a ofícios de pais e de escolas reclamando também da falta de auxiliares de atividades educativas temporários para acompanhamento de alunos com transtorno do espectro do autismo (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Esses profissionais, inclusive, são os que mais a SME teria dificuldade para repor. A pasta, entretanto, afirma que os problemas são apenas pontuais e nega que haja déficit generalizado na rede.