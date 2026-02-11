A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (9), novo patrocínio de R$ 6 milhões para três times de futebol da capital: Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube. De acordo com o prefeito Sandro Mabel (UB), R$ 3 milhões serão aplicados pela própria administração e a outra metade terá origem em sobras do duodécimo de 2026 da Câmara. O gestor disse que há o compromisso de que a Casa economize o valor, que será devolvido à Prefeitura para o repasse aos clubes.\nO anúncio foi realizado em solenidade no Paço Municipal, com a presença do presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), que é 2º vice-presidente da diretoria executiva do Vila Nova. Também estiveram presentes os vereadores Tião Peixoto (PSDB), Sargento Novandir (MDB) e Markim Goyá (PRD).\nO repasse aos clubes será feito via Federação Goiana de Futebol (FGF), que firmará um convênio com o município. Presidente da entidade, Ronei Freitas afirmou que a contrapartida ocorrerá por meio de divulgação de marketing da Prefeitura nos campeonatos Goiano e Brasileiro deste ano. Os três times beneficiados disputam a Série B do Brasileirão.