A Prefeitura de Buriti Alegre, na região sul de Goiás, abriu as inscrições para o concurso público que oferece 17 vagas imediatas e outras 85 para formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 4,6 mil.\nAs inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto, às 17h, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), organizador do concurso. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 100 para o nível fundamental incompleto, R$ 130 para o nível médio/técnico e R$ 150 para o nível superior.\nPara quem possui o ensino fundamental incompleto, há uma vaga imediata para o cargo de coveiro. Já para o nível médio e técnico, as oportunidades são para monitor, recepcionista e técnico em higiene bucal.