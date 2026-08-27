A Prefeitura de Carmo do Rio Verde, na região central de Goiás, abriu concurso público com 24 vagas para o cargo de professor nível P-III, sendo seis para contratação imediata e 18 para formação de cadastro de reserva. A seleção exige formação superior em Pedagogia, tem jornada de 30 horas semanais e oferece remuneração inicial de R$ 3.847,97.\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente no site do Instituto Verbena, organizador do concurso.\nO valor da taxa de inscrição para o cargo é de R$ 160. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção do valor até o dia 29 de setembro.