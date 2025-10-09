Com a aproximação do período chuvoso, Goiânia tenta acelerar a resposta a um problema dos alagamentos. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), existem neste momento na cidade pelo menos seis obras voltadas para a mitigação de problemas relacionados com as chuvas. Entre os pontos está a Marginal Botafogo, nas proximidades da Rua 44 e do viaduto da Jamel Cecílio.\nA via ficou marcada, na última chuva forte, no mês passado, pelas imagens de alagamentos e erosões. A superintendente de Obras e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Flávia Ribeiro Dias, conta que na Marginal Botafogo, perto da região da 44, ocorre a contenção de uma erosão em trecho com risco de desmoronamento, com previsão de conclusão em até 15 dias.\nOutro local que também passa por obras é o setor Chácaras Recreio São Joaquim, na região oeste da capital, com obra de R$ 31,7 milhões que inclui drenagem pluvial e pavimentação de 19 ruas. Atualmente, ela está com 75% de execução concluída.