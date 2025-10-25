O número de parques incluídos nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para concessão à iniciativa privada foi ampliando de 11 para 14 pela Prefeitura de Goiânia. A atualização foi confirmada pelo secretário municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), José Silva Soares Neto, que afirmou que o novo grupo inclui os parques Lago das Rosas, no Setor Oeste; Bernardo Élis, que fica no Residencial Celina Park, e o Parque Botafogo, no centro. O modelo de concessão, no entanto, ainda não foi definido.\nOs outros parques que já se tinha conhecimento são Parque Areião (Pedro Ludovico) e do Vaca Brava (Bueno), Jardim Botânico (Pedro Ludovico), Cascavel (Jardim Atlântico), Flamboyant (Jardim Goiás), Bosque dos Buritis (Centro), Carmo Bernardes (Parque Atheneu), Lagoa (Parque Industrial João Braz), Beija-Flor (Jaó), Bosque Boa Vista (Boa Vista) e Fonte Nova (no setor Jardim Fonte Nova).