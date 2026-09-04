Mais agentes da GCM poderão atuar nas ruas de Goiânia (Diomício Gomes/O Popular)\nO prefeito Sandro Mabel anunciou um concurso público para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) nesta sexta-feira (4). Conforme divulgado pela Prefeitura de Goiânia, serão ofertadas 200 vagas imediatas para agentes da guarda civil e outras 500 para cadastro de reserva. A previsão é que os candidatos sejam nomeados ainda neste ano. O comunicado aconteceu em meio a uma série de projetos dentro do programa Goiânia + Segura com foco em criar "uma nova rede de segurança" na capital.\nO concurso público ainda não teve edital publicado. O prefeito informou, em parte da coletiva divulgada pela TV Anhanguera, que o certame contará com uma série de provas.\nÉ um concurso que não é para concurseiro. É um concurso para quem tem condição de fazer, terá uma série de provas, de coisas que dependem da pessoa ter aptidão para ser guarda", informou o prefeito em parte da coletiva divulgada pela TV Anhanguera.