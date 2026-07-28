Para dar continuidade às obras da Casa da Mulher Brasileira no Setor Goiânia 2, na capital, a Prefeitura de Goiânia abriu outra licitação. A estimativa é que a contratação de uma nova empresa custe R$ 10.378.331,14. A sessão de abertura das propostas on-line está marcada para as 10 horas do dia 12 de agosto, e o maior desconto será o critério de escolha.\nCom uma primeira estimativa avaliada em R$ 5,6 milhões, assim que o projeto foi anunciado em 2020, o orçamento foi firmado no valor de R$ 13.891.860,92 – R$ 10.500.000,00 oriundos de recursos federais e R$ 3.391.860,92 do município. Com R$ 3,3 milhões já pagos à primeira empresa, a A & A Engenharia Ltda., apenas 29,45% da obra foi concluída. O fim do contrato se deu em novembro de 2025, devido a sucessivos atrasos.\nEm nota, a Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) informou que o valor da estimativa para a realização do processo licitatório é feito com base na revisão de orçamentos para a execução dos serviços necessários e seguem as normas vigentes. O órgão também afirma, sobre o valor global do convênio, que eventuais aditivos financeiros, cronograma de repasses federais e a vigência do instrumento serão detalhados após a consolidação das informações junto aos órgãos responsáveis.