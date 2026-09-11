O corredor do ônibus de trânsito rápido (BRT, da sigla em inglês Bus Rapid Transit) Norte-Sul de Goiânia completa dois anos de operação na mesma data em que a Prefeitura realiza a entrega de mais 17 quilômetros (km) de vias equipadas com sinalização semafórica inteligente, a chamada metronização, no trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória.\nQuando foi implantado, a promessa era que a viagem no corredor exclusivo teria o tempo reduzido entre 30% a 40%, o que não ocorreu. A ideia é que com a metronização, esse percentual seja atingido. Porém, especialistas indicam obstáculos como o crescente aumento dos veículos particulares e o tempo de embarque e desembarque nas plataformas.\nNestes 24 meses, os usuários ganharam uma nova frota de 60 ônibus do tipo elétrico, todos equipados com ar-condicionado, plataformas de embarque com portas automáticas e telas informativas sobre o tempo de chegada das próximas linhas, terminais novos ou reformados e uma tarifação única e integrada ao restante do sistema. Por outro lado, o operacional e o tempo de viagem não teve o ganho esperado.