Mãe levando filho ao Cmei Jardim América 2, no Setor Jardim América, em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nA Prefeitura de Goiânia ampliou em 1,2 mil vagas o atendimento na Rede Municipal de Educação com a entrega de 55 novas salas de aula, instaladas em unidades de diferentes regiões da capital. As salas começam a ser utilizadas no início do ano letivo de 2026 e integram o processo de reestruturação da rede, que prevê novas obras, reorganização de espaços e investimentos em tecnologia educacional, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME).\nSegundo o órgão, as salas foram construídas em áreas com maior demanda por vagas, sobretudo na Educação Infantil. A pasta afirma que, para 2026, está prevista ainda a construção de mais 60 salas, distribuídas em 60 unidades educacionais, o que pode representar outras 1.080 vagas. Em regiões sem espaço físico para novas obras, oito processos de locação de imóveis estão em andamento e podem gerar cerca de 1.900 vagas adicionais.